Панарин догнал Кучерова по результативным передачам в НХЛ, сыграв на 61 матч меньше

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Артемий Панарин (дважды), Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Кевин Руни. У хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик Густафссон и Кирби Дак. Также на счету Панарина две голевые передачи.

Благодаря ассистентскому дублю Артемий вышел на 19-е место среди российских игроков по результативным передачам за карьеру в НХЛ. В активе Панарина 329 голевых передач в 457 матчах. Сегодня форвард «Рейнджерс» повторил результат Никиты Кучерова, на счету которого 329 передач в 518 матчах. Панарин догнал Кучерова по этому показателю, сыграв на 61 матч меньше форвард «Тампы». Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696 передач в 1248 матчах).

