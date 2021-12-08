Две передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Калгари»
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Сегодня, 8 декабря, в Сан-Хосе (США) на арене «Эс-Эй-Пи-центр» «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Калгари Флэймз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).
В составе победителей хет-трик оформил Томаш Гертл, по голу забили Эрик Карлссон и Логан Кутюр. Также в составе «Шаркс» ассистентский дубль на счету российского нападающего Александра Барабанова.
В составе гостей забросили Диллон Дюбе, Джонни Годро и Адам Ружичка.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Дюбе (Лучич) – 01:37' (5x5) 1:1 Гертл (Грегор, Барабанов) – 08:58' (5x4) 1:2 Годро (Ткачук, Линдхольм) – 11:55' (5x5) 1:3 Ружичка (Танев, Ричардсон) – 24:31' (5x5) 2:3 Карлссон (Кутюр, Уэзерби) – 30:08' (5x5) 3:3 Кутюр (Карлссон, Дален) – 34:27' (5x4) 4:3 Гертл (Барабанов) – 38:10' (5x5) 5:3 Гертл (Кутюр, Бёрнс) – 59:18' (en)
Таким образом «Сан-Хосе» прервал серию из двух поражений, «Калгари» потерпел второе поражение подряд.
После 26 игр «Калгари» набрал 35 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции, «Шаркс» с 29 баллами – седьмое.
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