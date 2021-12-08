Две передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Калгари»

Сегодня, 8 декабря, в Сан-Хосе (США) на арене «Эс-Эй-Пи-центр» «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Калгари Флэймз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).



В составе победителей хет-трик оформил Томаш Гертл, по голу забили Эрик Карлссон и Логан Кутюр. Также в составе «Шаркс» ассистентский дубль на счету российского нападающего Александра Барабанова.



В составе гостей забросили Диллон Дюбе, Джонни Годро и Адам Ружичка.

Таким образом «Сан-Хосе» прервал серию из двух поражений, «Калгари» потерпел второе поражение подряд.

После 26 игр «Калгари» набрал 35 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции, «Шаркс» с 29 баллами – седьмое.