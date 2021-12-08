Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 8 декабря

Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 8 декабря.
В Восточной конференции на первое место вышла «Флорида Пантерз», несмотря на поражение от «Сент-Луис Блюз» после овертайма (3:4). Команда набрала 38 очков после 25 игр и сравнялась с «Вашингтон Кэпиталз», но опередила подопечных Питера Лавиоллета по дополнительным показателям. Также у «Вашингтона» сыграно на одну встречу больше. Замыкает тройку «Торонто Мэйпл Лифс», который обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (5:4) и сравнялся по очкам с «Флоридой» и «Вашингтоном», но провёл на две встречи больше, чем «Пантерз».
На Западе таблицу возглавляет «Миннесота Уайлд», обыгравшая «Эдмонтон Ойлерз» (4:1) и имеющая 37 очков после 25 матчей. «Калгари Флэймз», уступивший «Сан-Хосе Шаркс» (3:5) имеет на два балла меньше. Замыкает тройку сильнейших «Анахайм Дакс», который обыграл «Баффало Сэйбрз» и набрал 33 очка после 27 игр.
- 8 декабря 2021
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