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Галлан: на мой взгляд, всё было довольно чисто, Труба не хотел нанести травму Хайре

Галлан: на мой взгляд, всё было довольно чисто, Труба не хотел нанести травму Хайре
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал эпизод с травмой Джуджхара Хайры.

«На мой взгляд, всё было довольно чисто. Но просто он сильно опустил голову, глядя на шайбу, и Труба попал в него… У него не было намерения причинить вред парню», – цитирует Галлана Винс Меркоглиано в «Твиттере».

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) идёт второй период очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент счёт во встрече равный – 2:2.

На 14-й минуте второго периода Джейкоб Труба жестко сыграл против нападающего «Чикаго» Джуджхара Хайра, нанеся тому серьёзную травму. Команды в полных составах вышли на лёд, игрок «Блэкхоукс» покидал площадку на носилках.

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