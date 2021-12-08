Галлан: на мой взгляд, всё было довольно чисто, Труба не хотел нанести травму Хайре

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал эпизод с травмой Джуджхара Хайры.

«На мой взгляд, всё было довольно чисто. Но просто он сильно опустил голову, глядя на шайбу, и Труба попал в него… У него не было намерения причинить вред парню», – цитирует Галлана Винс Меркоглиано в «Твиттере».

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) идёт второй период очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент счёт во встрече равный – 2:2.



На 14-й минуте второго периода Джейкоб Труба жестко сыграл против нападающего «Чикаго» Джуджхара Хайра, нанеся тому серьёзную травму. Команды в полных составах вышли на лёд, игрок «Блэкхоукс» покидал площадку на носилках.