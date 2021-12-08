Галлан: на мой взгляд, всё было довольно чисто, Труба не хотел нанести травму Хайре

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал эпизод с травмой Джуджхара Хайры.
«На мой взгляд, всё было довольно чисто. Но просто он сильно опустил голову, глядя на шайбу, и Труба попал в него… У него не было намерения причинить вред парню», – цитирует Галлана Винс Меркоглиано в «Твиттере».
На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) идёт второй период очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент счёт во встрече равный – 2:2.
На 14-й минуте второго периода Джейкоб Труба жестко сыграл против нападающего «Чикаго» Джуджхара Хайра, нанеся тому серьёзную травму. Команды в полных составах вышли на лёд, игрок «Блэкхоукс» покидал площадку на носилках.
- 8 декабря 2021
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
09:48
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:53
-
08:33
-
08:20
-
08:03
-
07:57
-
07:55
-
07:50
-
07:48
-
07:45
-
07:40
-
07:38
-
07:34
-
07:33
-
07:29
-
07:26
-
07:23
-
07:22
-
07:07
-
07:07
-
06:47
-
06:47
-
06:32
-
06:18
-
06:09
-
05:58
-
05:55
-
05:49
-
05:38