«Ак Барс» продлил контракт со Стивеном Кэмпфером

Казанский «Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с защитником Стивеном Кэмпфером. Соглашение будет действовать до конца сезона 2022/23.
Кэмпфер перешёл в «Ак Барс» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник сыграл за клуб 36 матчей и набрал 17 (7+10) очков с показателем полезности «+1». По итогам голосования Кэмпфер вошёл в состав команды «Северная Америка» Матча звёзд КХЛ-2022.
«С первого дня в Казани ко мне великолепно относился весь клуб – менеджмент, тренеры, персонал и болельщики. Продление контракта было простым решением и для меня, и для моей семьи, здесь созданы все условия для работы и жизни, об игроках по-настоящему заботятся.
Когда агент передал мне предложение клуба, я был очень рад и хотел устроить всё как можно быстрее, чтобы сконцентрироваться на текущем сезоне. Спасибо генеральному менеджеру и руководству, что предложили такой вариант, я рад, что продолжу играть за «Ак Барс», — сказал Кэмпфер.
- 8 декабря 2021
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