Стал известен состав сборной Финляндии на МЧМ-2022

Сборная Финляндии в «Инстаграме» объявила состав на молодёжный чемпионат мира-2022.
Вратари: Джоэль Блумквист («Кярпят»), Юха Яткола («КалПа»), Лееви Мериляйнен (Кингстон Фронтенакс).
Защитники: Алекси Хеймосалми («Эссят»), Рами Матта («Эссят»), Топи Нимеля («Кярпят»), Петтери Нурми (ХПК), Вилле Оттавайнен («Юп»), Каспер Пуутио («КалПа»), Рубен Рафкин (ТПС), Эмиль Виро (ТПС).
Нападающие: Самуил Хелениус («Юп»), Рони Хирвонен («ХИФК») Роби Ярвенти («Беллевиль Сенаторз»), Оливер Капанен («КалПа»), Йоаким Кемелл («Юп»), Вилле Койвунен («Кярпят»), Брэд Ламберт («Юп»), Юусо Мяенпяя («КалПа»), Джоэль Матта (Университет Вермонта), Олли Никупетери («Лулео») Сами Пяйвяринта («Лукко»), Аату Рети («Юкурит»), Каспер Симонтайвал («КалПа») Калле Вяйсянен (ТПС).
- 8 декабря 2021
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