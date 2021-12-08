Третьяк: если мы проиграем в финале Олимпиады, но будем бороться, камень никто не бросит
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о работе с главным тренером сборной России Алексеем Жамновым.
«Жамнов был с нами всегда, мы как ФХР здесь должны помогать, условия создавать. Ответственность большая на Жамнове сейчас, мы поможем со своей стороны. Проблем в коммуникации с его штабом нет.
В СССР второе место было поражением, сейчас каждая медаль дорога. Если проиграем в финале Олимпийских игр, но будем биться, камень никто не бросит. Каждая медаль дорога для нас», — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».
Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
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