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И. Воробьёв: Вася отобьёт, а затем наше трио в атаку бежит — такой хоккей уже не работает

И. Воробьёв: Вася отобьёт, а затем наше трио в атаку бежит — такой хоккей уже не работает
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (6:4).

«Рад, что много забили. Второй период мне не понравился, это ребята и услышали в перерыве. Третий — уже вполне нормально.

Что случилось, когда стало 2:2? Мы играли не по заданию. Ставили атаку в два угла, нужно было играть в две стороны. В общем, такой хоккей работал в 2014 году, когда мы выиграли. В одну сторону пойдёт — Вася отобьёт, а затем наше трио в атаку бежит вперёд. Но сейчас такое не работает.

Кошечкин? Посмотрели, нужно какое-то время, чтобы залечить травму. Лайпсик тоже получил небольшое повреждение, но он должен играть со СКА и с «Авангардом». Он сегодня вышел на раскатку, попробовал, говорит — не совсем хорошо. Решили поберечь. Никита Гребёнкин сегодня дебютировал! Тоже значимое событие», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

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