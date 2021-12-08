«Торпедо» забросило пять шайб ЦСКА и прервало пятиматчевую победную серию армейцев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

На 13-й секунде матча Кенни Агостино вывел нижегородцев вперёд после грубой ошибки вратаря ЦСКА Адама Рейдеборна. На 9-й минуте Артур Тянулин увеличил преимущество гостей. На 18-й минуте Дамир Жафяров реализовал численное большинство. На 30-й минуте Владислав Каменев отыграл одну шайбу. На 37-й минуте Антон Слепышев сократил отставание до минимума. Менее чем через минуту Энди Мили восстановил разницу в два гола. На 50-й минуте Агостино оформил дубль.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 10 декабря в Минске сыграет с «Динамо». ЦСКА 12 декабря встретится в Ярославле с «Локомотивом».