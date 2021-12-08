Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА пропустил на 13-й секунде матча с «Торпедо» после кошмарной ошибки вратаря Рейдеборна

ЦСКА пропустил на 13-й секунде матча с «Торпедо» после кошмарной ошибки вратаря Рейдеборна
Комментарии

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА встречается с нижегородским «Торпедо». Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москва. Счёт к середине первого периода — 2:0 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Нижегородская команда вышла вперёд на 13-й секунде матча. После стартового вбрасывания Зият Пайгин из своей зоны отдал передачу на ход Энди Мили. Американец, выехав в среднюю зону, вбросил шайбу поближе к воротам армейцев. Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн вышел за ворота, чтобы принять шайбу, но запутался — в итоге снаряд отскочил к Кенни Агостино. Форвард «Торпедо» забросил шайбу уже в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
В КХЛ не планируют менять правила из-за ЦСКА. Клуб снимает вратаря в овертаймах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021