ЦСКА пропустил на 13-й секунде матча с «Торпедо» после кошмарной ошибки вратаря Рейдеборна
Поделиться
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА встречается с нижегородским «Торпедо». Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москва. Счёт к середине первого периода — 2:0 в пользу подопечных Дэвида Немировски.
Нижегородская команда вышла вперёд на 13-й секунде матча. После стартового вбрасывания Зият Пайгин из своей зоны отдал передачу на ход Энди Мили. Американец, выехав в среднюю зону, вбросил шайбу поближе к воротам армейцев. Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн вышел за ворота, чтобы принять шайбу, но запутался — в итоге снаряд отскочил к Кенни Агостино. Форвард «Торпедо» забросил шайбу уже в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Комментарии
- 8 декабря 2021
-
20:30
-
19:50
-
19:34
-
19:14
-
19:10
-
18:57
-
18:33
-
17:55
-
17:35
-
16:52
-
16:35
-
15:41
-
15:37
-
15:26
-
14:57
-
14:06
-
14:00
-
13:25
-
13:17
-
13:07
-
12:51
-
12:16
-
11:52
-
11:16
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
09:48
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:53
-
08:33
-
08:20
-
08:03
Партнерский контент