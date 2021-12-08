ЦСКА пропустил на 13-й секунде матча с «Торпедо» после кошмарной ошибки вратаря Рейдеборна

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА встречается с нижегородским «Торпедо». Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москва. Счёт к середине первого периода — 2:0 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Нижегородская команда вышла вперёд на 13-й секунде матча. После стартового вбрасывания Зият Пайгин из своей зоны отдал передачу на ход Энди Мили. Американец, выехав в среднюю зону, вбросил шайбу поближе к воротам армейцев. Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн вышел за ворота, чтобы принять шайбу, но запутался — в итоге снаряд отскочил к Кенни Агостино. Форвард «Торпедо» забросил шайбу уже в пустые ворота.

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