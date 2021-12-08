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«Динамо Р» — «Амур». Платная прямая трансляция
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Кудашов объяснил, почему Шипачёв не исполняет буллиты

Кудашов объяснил, почему Шипачёв не исполняет буллиты
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (1:2 Б).

«Плохо использовали моменты. И в равных составах, и в большинстве. Поэтому такой результат. Хорошо, что ещё в конце отыгрались. Ясно, что шестая встреча через день, не хватало свежести, но всё равно должны были забирать игру.

Какие впечатления от этой длительной серии матчей через день? Всегда хочется большего. И с ЦСКА, и сегодня. Были возможности брать все очки.

Поможет ли небольшая пауза в подготовке к матчу со СКА? Я надеюсь. В забивании голов нужны эмоции. А когда ты уставший, это немного притупляется. Надеюсь, перезагрузимся сейчас и пойдём дальше.

Почему Шипачёв не бросает буллиты? У кого-то что-то лучше получается, что-то хуже. Могла и до него очередь дойти. Смотрим по тренировкам», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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