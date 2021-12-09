Джек Айкел всё ещё может принять участие на Олимпийских играх 2022 года

Американский хоккеист «Вегас Голден Найтс» Джейк Айкел всё ещё может принять участие на Олимпийских играх 2022 года, сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон.



«Есть такая возможность, что Айкел примет участие в Олимпийских играх 2022 года. Тот факт, что всё стихло, не является отражением того как идут дела. На самом деле он идёт точно по графику с точки зрения его восстановления. Это всё-таки оставляет маленькую вероятность того, что он сможет быть доступен для США на Олимпийских играх в Пекине.



Никто не хочет оказывать давление на это восстановление. Очевидно, это была серьёзная травма. Ему сделали операцию в Вегасе. Теперь все просто хотят, чтобы процесс восстановления поскорее завершился», – цитирует Джонстона TSN.