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Джек Айкел всё ещё может принять участие на Олимпийских играх 2022 года

Джек Айкел всё ещё может принять участие на Олимпийских играх 2022 года
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Американский хоккеист «Вегас Голден Найтс» Джейк Айкел всё ещё может принять участие на Олимпийских играх 2022 года, сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон.

«Есть такая возможность, что Айкел примет участие в Олимпийских играх 2022 года. Тот факт, что всё стихло, не является отражением того как идут дела. На самом деле он идёт точно по графику с точки зрения его восстановления. Это всё-таки оставляет маленькую вероятность того, что он сможет быть доступен для США на Олимпийских играх в Пекине.

Никто не хочет оказывать давление на это восстановление. Очевидно, это была серьёзная травма. Ему сделали операцию в Вегасе. Теперь все просто хотят, чтобы процесс восстановления поскорее завершился», – цитирует Джонстона TSN.

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