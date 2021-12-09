«Колорадо» прервал победную серию «Рейнджерс». У Панарина и Ничушкина – по ассисту

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 7:3, вследствие чего «синерубашечники» прервали свою 7-матчевую победную серию.
В составе «Колорадо» дублем отметились Логан О’Коннор и Микко Рантанен, ещё по шайбе на счету Натана Маккиннона, Назема Кадри и Алекса Ньюхука. За «Рейнджерс» забрасывали Джейкоб Труба, Нильс Лундквист и Филип Хитил.
30-летний российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин провёл на льду 10 минут 29 секунд и отметился одной результативной передачей, заработав коэффициент полезности «-1». Таким образом, на его счету уже 27 (7+20) очков в 24 матчах текущего сезона.
Соотечественник Панарина – Валерий Ничушкин, выступающий за «Эвеланш», за 10.33 на льду также отметился голевой передачей при показателе полезности «+1». У него 13 (7+6) очков в 14 матчах.
В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» в домашнем матче всухую обыграл «Филадельфию Флайерз» (3:0).
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