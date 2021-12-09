Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Колорадо» прервал победную серию «Рейнджерс». У Панарина и Ничушкина – по ассисту

«Колорадо» прервал победную серию «Рейнджерс». У Панарина и Ничушкина – по ассисту
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 7:3, вследствие чего «синерубашечники» прервали свою 7-матчевую победную серию.

В составе «Колорадо» дублем отметились Логан О’Коннор и Микко Рантанен, ещё по шайбе на счету Натана Маккиннона, Назема Кадри и Алекса Ньюхука. За «Рейнджерс» забрасывали Джейкоб Труба, Нильс Лундквист и Филип Хитил.

30-летний российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин провёл на льду 10 минут 29 секунд и отметился одной результативной передачей, заработав коэффициент полезности «-1». Таким образом, на его счету уже 27 (7+20) очков в 24 матчах текущего сезона.

Соотечественник Панарина – Валерий Ничушкин, выступающий за «Эвеланш», за 10.33 на льду также отметился голевой передачей при показателе полезности «+1». У него 13 (7+6) очков в 14 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Кадри, Тэйвз) – 04:11' (5x5)   1:1 Труба (Панарин, Ривз) – 06:56' (5x5)   2:1 Лундквист (Хитил, Труба) – 18:15' (5x4)   2:2 Маккиннон (Ландеског, Жирар) – 24:48' (5x5)   2:3 Кадри (Макар, Ничушкин) – 26:11' (5x5)   2:4 Ньюхук (Жирар, Тэйвз) – 30:42' (5x4)   2:5 О'Коннор (Кадри, Макдермид) – 37:14' (5x5)   2:6 О'Коннор – 37:36' (5x5)   3:6 Хитил (Лафренье, Миллер) – 51:52' (5x5)   3:7 Рантанен (Джонсон, Обе-Кюбель) – 53:25' (5x5)

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» в домашнем матче всухую обыграл «Филадельфию Флайерз» (3:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Братт (Хишир, Сиверсон) – 25:30' (5x5)   2:0 Мерсер (Смит, Хэмилтон) – 31:35' (5x4)   3:0 Маклауд (Хьюз, Шарангович) – 59:31' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021