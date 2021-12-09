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«Даллас» прервал победную серию с «Вегасом». «Ванкувер» вновь выиграл с новым тренером

«Даллас» прервал победную серию с «Вегасом». «Ванкувер» вновь выиграл с новым тренером
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4, из-за чего гости прервали свою 7-матчевую победную серию.

В составе «Старз» дублем отметился Джо Павелски, ещё по шайбе на счету Джейсона Робертсона и Тайлера Сегина. За «Вегас» дублем ответил Марк Стоун, также отметились Джонатан Маршессо, Майкл Амадио и Макс Пасиоретти.

Российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов, проведя на льду 8.50 и 15.55, результативными действиями не отметились, завершив встречу с показателями полезности «0» и «-1». Евгений Дадонов из «Вегаса» заработал «+1» за 12.48 на площадке.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хинц, Клингберг) – 09:30' (5x4)   1:1 Стоун (Пьетранджело, Хаг) – 20:19' (5x5)   1:2 Сегин (Бенн, Сутер) – 22:05' (5x4)   1:3 Павелски (Клингберг, Робертсон) – 27:42' (5x4)   2:3 Маршессо (Пьетранджело, Карлссон) – 36:36' (6x5)   2:4 Павелски (Хинц, Секера) – 48:56' (5x5)   3:4 Амадио (Колесар, Теодор) – 49:59' (5x5)   4:4 Стоун (Коглан, Пасиоретти) – 54:47' (5x5)   5:4 Пасиоретти (Стоун, Хаг) – 55:54' (5x5)

В ранее завершившейся встрече «Ванкувер Кэнакс» одержал вторую победу кряду с новым тренером, взяв верх над «Бостон Брюинз» по буллитам – 2:1. Российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин за 16.24 на льду результативными действиями не отметился, его показатель полезности – «0».

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НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 35:01' (5x4)   1:1 Бержерон (Пастрняк, Койл) – 44:51' (5x3)   2:1 Миллер – 65:00' (ПБ)
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