«Даллас» прервал победную серию с «Вегасом». «Ванкувер» вновь выиграл с новым тренером

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4, из-за чего гости прервали свою 7-матчевую победную серию.
В составе «Старз» дублем отметился Джо Павелски, ещё по шайбе на счету Джейсона Робертсона и Тайлера Сегина. За «Вегас» дублем ответил Марк Стоун, также отметились Джонатан Маршессо, Майкл Амадио и Макс Пасиоретти.
Российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов, проведя на льду 8.50 и 15.55, результативными действиями не отметились, завершив встречу с показателями полезности «0» и «-1». Евгений Дадонов из «Вегаса» заработал «+1» за 12.48 на площадке.
В ранее завершившейся встрече «Ванкувер Кэнакс» одержал вторую победу кряду с новым тренером, взяв верх над «Бостон Брюинз» по буллитам – 2:1. Российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин за 16.24 на льду результативными действиями не отметился, его показатель полезности – «0».
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