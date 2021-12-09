Городские власти могут выгнать «Аризону» с арены за неуплату налогов

Власти города Глендейл угрожают выгнать «Аризону Койотс» с арены «Гила-Ривер» за неуплату налогов, сообщает The Athletic.
3 декабря Департамент доходов Аризоны подал уведомление о налоговом удержании в округе Марикопа против IceArizona Hockey LLC — компании, которой принадлежит «Аризона» — на сумму более $ 1,3 млн. в виде неуплаченных налогов.
Город Глендейл, который был вовлечен в длительный спор с «Койотс» из-за просроченных счетов, уже уведомил управляющую компанию арены, президента и генерального директора команды «Койотс» Ксавьера Гутьерреса об аннулировании лицензии на ведение бизнеса «Аризоны».
Согласно письму, городу Глендейл причитается около $ 250 тысяч неуплаченных городских налогов, а оставшаяся сумма — государству. В уведомлении о налоговом удержании утверждается, что клуб должен уплатить налоги, начиная с июня 2020 года.
Если до 20 декабря «Аризона» не погасит задолженность, город Глендейл поручит компании арены запретить сотрудникам команды доступ на стадион и в офисы на нём, используемые в качестве административных помещений. Поставщики арены также будут заблокированы.
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