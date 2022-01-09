Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание хоккейных игр на Олимпиаде-2022: когда играют Россия, Канада и другие сборные

Расписание хоккейных игр на Олимпиаде-2022: когда играют Россия, Канада и другие сборные
Комментарии

С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае пройдут зимние Олимпийские игры. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. «Чемпионат» представляет подробное расписание матчей главных команд турнира.

Календарь Олимпийских игр по хоккею – 2022

Сборная России (группа B):
09.02 11:40 (мск) – Россия – Швейцария
11.02 07:10 – Дания – Россия
12.02 16:10 – Россия – Чехия

Сборная Канады (группа A):
10.02 16:10 – Канада – Германия
12.02 07:10 – Канада – США
13.02 16:10 – Китай – Канада

Сборная США (группа A):
10.02 16:10 – США – Китай
12.02 07:10 – Канада – США
13.02 16:10 – США – Германия

Сборная Швеции (группа C):
10.02 07:10 – Швеция – Латвия
11.02 11:40 – Швеция – Словакия
13.02 11:40 – Финляндия – Швеция

Сборная Финляндии (группа C):
10.02 11:40 – Финляндия – Словакия
11.02 16:10 – Латвия – Финляндия
13.02 11:40 – Финляндия – Швеция

15 февраля пройдут матчи квалификации, 16 февраля – четвертьфиналы, 18 февраля – полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022