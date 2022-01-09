Расписание хоккейных игр на Олимпиаде-2022: когда играют Россия, Канада и другие сборные

С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае пройдут зимние Олимпийские игры. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. «Чемпионат» представляет подробное расписание матчей главных команд турнира.
Сборная России (группа B):
09.02 11:40 (мск) – Россия – Швейцария
11.02 07:10 – Дания – Россия
12.02 16:10 – Россия – Чехия
Сборная Канады (группа A):
10.02 16:10 – Канада – Германия
12.02 07:10 – Канада – США
13.02 16:10 – Китай – Канада
Сборная США (группа A):
10.02 16:10 – США – Китай
12.02 07:10 – Канада – США
13.02 16:10 – США – Германия
Сборная Швеции (группа C):
10.02 07:10 – Швеция – Латвия
11.02 11:40 – Швеция – Словакия
13.02 11:40 – Финляндия – Швеция
Сборная Финляндии (группа C):
10.02 11:40 – Финляндия – Словакия
11.02 16:10 – Латвия – Финляндия
13.02 11:40 – Финляндия – Швеция
15 февраля пройдут матчи квалификации, 16 февраля – четвертьфиналы, 18 февраля – полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10).
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