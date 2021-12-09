Канадский тренер Пелино вошёл в штаб «Ак Барса», он дважды выигрывал Кубок Гагарина

62-летний канадский тренер Майкл Пелино вошёл в тренерский штаб казанского «Ак Барса», сообщает официальный сайт клуба. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/2022.
Ранее специалист работал ассистентом в сборной Канады (1999-2003, 2016/2017), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2005-2009), «Сан Антонио» (2009/2010), «Металлурге» (2013-2018, 2020–2021), «Авангарде» (2018/2019) и «Локомотиве» (2019/2020). Также он возглавлял «Питерборо» в 2011-2013 годах.
В качестве тренера Пелино становился чемпионом мира в 2003 году и дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2014 и 2016 годах).
После 37 игр казанцы с 49 очками занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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