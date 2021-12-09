Арбитр засчитал шайбу «Барыса» в игре с «Сочи», ушедшую выше ворот. Позже гол отменили

В эти минуты в Нур-Султане продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и ХК «Сочи». По окончании второго периода хозяева ведут со счётом 4:1.



На пятой минуте второго периода в ситуации «пять на четыре» форвард «Барыса» Никита Михайлис забросил шайбу, которую отменили после видеопросмотра. Арбитр за воротами показал взятие ворот, однако на повторе видно, что шайба ушла над перекладиной.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Забитыми голами во встрече отметились нападающие Алихан Асетов и Якоб Лилья (дубль), а также защитник Роман Савченко у «Барыса», в составе сочинцев заброшенной шайбой отметился Кирилл Петьков.