«Не знаю, что повлияло на такой результат. Будем разбираться». Назаров — о 2:5 с «Барысом»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (2:5).



«В первую очередь поздравляю «Барыс» с победой. Мы старались, настраивались на эту игру. Не знаю, что повлияло на такой результат. Будем разбираться. У нас слабая результативность. В движении сегодня точно не проиграли, но вот результативность хромает вторую игру подряд. Есть время подумать, будем думать», — приводит слова Назарова официальный сайт сочинцев.



В настоящий момент «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 38 матчей набрав 34 очка. В следующей встрече «леопарды» сыграют дома с «Северсталью». Матч пройдёт в воскресенье, 12 декабря. Начало — в 17:00 мск.