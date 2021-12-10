Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 10 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф по состоянию на 10 декабря.



В Западной конференции первое место занимает финский «Йокерит», набравший 54 балла после 38 встреч. На два очка от лидера отстают московское «Динамо» и ЦСКА. Армейцы уступают бело-голубым только по дополнительным показателям.



На Востоке первую строчку сохраняет магнитогорский «Металлург», имеющий в своём активе 59 очков после 37 матчей. На два балла отстаёт «Трактор», но челябинцы провели на три игры больше «Магнитки». Третье место занимает «Салават Юлаев», уфимцы набрали 49 баллов после 38 встреч.



В зону плей-офф в настоящий момент на Западе попадают: «Йокерит», «Динамо» Москва, ЦСКА, СКА, «Северсталь», «Локомотив», «Спартак» и минское «Динамо».



В восьмёрку сильнейших на Востоке входят: «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», Ак Барс», «Авангард», «Сибирь», «Автомобилист», «Амур».