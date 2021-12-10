Снайперская гонка НХЛ: Драйзайтль увеличил отрыв от Овечкина

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал автором дубля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (2:3).



26-летний немец упрочил лидерство в снайперской гонке НХЛ. Драйзайтль забросил 23 шайбы в 25 играх текущего регулярного сезона. На втором месте находится российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, сумевший забить 20 голов за 26 матчей.



Третью строчку в гонке снайперов делят три хоккеиста, отличившиеся по 17 раз: форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер (25 проведённых матчей), а также нападающие «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (25 игр) и «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане (27 встреч).



Напомним, в прошедшем сезоне лучшим снайпером лиги стал Мэттьюс, забросивший 41 шайбу в 52 играх.