Капризов — 5-й среди действующих игроков НХЛ, набиравших в среднем 1 балл за первые 80 игр

В эти минуты в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесотой Уайлд». На 12-й минуте третьего периода гости ведут со счётом 3:1.



Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором голевой передачи. Он стал пятым из действующих игроков НХЛ, которые в среднем набирали по одному очку за матч в своих первых 80 играх в лиге. Ранее подобного достижения добивались Александр Овечкин (105 очков за 80 матчей), Сидни Кросби (100), Евгений Малкин и Коннор Макдэвид (оба — по 88).



Также Капризов набирает очки в седьмой встрече подряд, что является его личным рекордом.



Напомним, 24-летний форвард выступает в НХЛ с прошлого сезона. На его счету 82 (36+46) очка за 81 игру в лиге.