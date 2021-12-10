Капризов — 5-й среди действующих игроков НХЛ, набиравших в среднем 1 балл за первые 80 игр

В эти минуты в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесотой Уайлд». На 12-й минуте третьего периода гости ведут со счётом 3:1.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором голевой передачи. Он стал пятым из действующих игроков НХЛ, которые в среднем набирали по одному очку за матч в своих первых 80 играх в лиге. Ранее подобного достижения добивались Александр Овечкин (105 очков за 80 матчей), Сидни Кросби (100), Евгений Малкин и Коннор Макдэвид (оба — по 88).
Также Капризов набирает очки в седьмой встрече подряд, что является его личным рекордом.
Напомним, 24-летний форвард выступает в НХЛ с прошлого сезона. На его счету 82 (36+46) очка за 81 игру в лиге.
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