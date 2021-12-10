Капризов продлил свою результативную серию до 7 матчей. Это его личный рекорд в НХЛ

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).
Российский нападающий Кирилл Капризов стал автором одной заброшенной шайбы и голевой передачи. 24-летний форвард продлил свою результативную серию в текущем сезоне до семи матчей, установив личный рекорд в рамках НХЛ. Он набрал в этих встречах 14 (5+9) баллов.
Всего Капризов провёл в текущем сезоне 26 матчей, в которых набрал 32 (10+22) очка при показателе полезности «+12». В общем в лиге у россиянина 81 проведённая игра, он забил 37 шайб и отдал 46 голевых передач.
«Миннесота» возглавляет общую таблицу НХЛ, набрав 39 очков после 26 матчей.
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