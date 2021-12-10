«Миннесота» первой в сезоне НХЛ забросила 100 шайб, десять из них — Капризов
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).
«Минни» первыми в текущем сезоне сумели забросить 100 шайб. 10 из них забил российский нападающий клуба Кирилл Капризов.
По показателю заброшенных шайб второе место в лиге занимает «Колорадо Эвеланш», на счету которых 99 голов, третья строчка — у «Флориды Пантерз» (96 шайб).
Напомним, подопечные Дина Эвасона возглавили общую таблицу НХЛ, набрав 39 очков после 26 матчей. В следующем матче «Миннесота» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча пройдёт в воскресенье, 12 декабря. Начало — в 6:30 мск.
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