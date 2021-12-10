Флёри быстрее всех вратарей в истории НХЛ одержал 500 побед. Ему понадобилась 901 игра

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри одержал свою 500-ю победу в регулярном чемпионате НХЛ. В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «индейцы» выиграли в гостях у «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:0.



В прошедшей встрече Флёри отбил все 30 шайб. Он стал третьим вратарём после Мартина Бродо (691) и Патрика Руа (551), достигшим отметки в 500 побед за карьеру в истории НХЛ.



37-летний канадский голкипер одержал 500 побед за 901 проведённую встречу, сумев сделать это быстрее остальных вратарей. Бродо понадобилось провести 908 матчей, а Руа — 933 встречи.



За свою карьеру в НХЛ Флёри имеет процент отражённых бросков 91,3% при коэффициенте надёжности 2,55. «Чикаго» занимает 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 26 матчей.