Россия — Чехия: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 15:30

Сегодня, 18 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой третий матч на Кубке Первого канала 2021 года. На «ЦСКА-Арене» в Москве россияне сыграют с командой Чехии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция встречи между сборными России и Чехии начнётся в 15:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.
На Кубке Карьяла 2021 года, который был первым этапом Еврохоккейтура, сборная России стала третьей, а чешская команда заняла последнюю строчку.
Напомним, на Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, сборная России одержала победу, выиграв во всех трёх матчах турнира. Вторую строчку заняла шведская команда, третьими стали финны.
Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.
- 18 декабря 2021
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