Губернатор Хабаровского края — о задачах «Амура»: завоевание Кубка Гагарина до 2026 года

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поставил перед «Амуром» задачу выиграть Кубок Гагарина до 2026 года. Он сообщил об этом на расширенном заседании правительства Хабаровского края, представляя стратегию развития региона на пять лет.



«К нам будут приезжать хоккейные и футбольные болельщики. Трём профессиональным клубам Хабаровского края ставлю задачу:



— хоккейному клубу «Амур» — завоевание Кубка Гагарина до 2026 года;



— клубу по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» — победа в Кубке России до 2023 года;



— футбольному клубу «СКА-Хабаровск» — выход в Премьер-Лигу до 2023 года.



Мы будем ежегодно номинировать Хабаровский край на проведение крупнейших всероссийских и международных спортивных мероприятий, включая соревнования самого высокого уровня. Для этого в крае до 2026 года будет построено и реконструировано 28 объектов спорта в городах и районах.



В числе новых инфраструктурных проектов — спортивно-туристический комплекс «Хехцир», — приводит слова Дегтярёва «Тихоокеанская звезда».