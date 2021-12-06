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«Йокерит» вышел на промежуточное первое место Западной конференции, обыграв дома «Амур»

«Йокерит» вышел на промежуточное первое место Западной конференции, обыграв дома «Амур»
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Финский «Йокерит» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».

Счёт в матче на 18-й минуте открыл канадский защитник хозяев Алекс Грант, результативная передача на счету Маркуса Хянникяйнена и Ханнеса Бьёрнинена.

На 58-й минуте защитник Отто Лескинен удвоил преимущество хозяев, голевой пас сделал Калле Коссила.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Йокерит» набрал 52 очка после 37 матчей, поднявшись на промежуточное первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» — на девятой строчке Востока, имея в своём активе 35 баллов после 38 проведённых встреч.

В следующей игре подопечные Лаури Марьямяки сыграют в гостях с «Северсталью» (8 декабря), «Амур» в этот же день сыграет в Риге с местным «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Грант (Хянникяйнен, Бьёрнинен) – 17:46' (5x5)   2:0 Лескинен (Коссила) – 57:53' (5x5)
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