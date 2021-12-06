«Йокерит» вышел на промежуточное первое место Западной конференции, обыграв дома «Амур»

Финский «Йокерит» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».



Счёт в матче на 18-й минуте открыл канадский защитник хозяев Алекс Грант, результативная передача на счету Маркуса Хянникяйнена и Ханнеса Бьёрнинена.



На 58-й минуте защитник Отто Лескинен удвоил преимущество хозяев, голевой пас сделал Калле Коссила.

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«Йокерит» набрал 52 очка после 37 матчей, поднявшись на промежуточное первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» — на девятой строчке Востока, имея в своём активе 35 баллов после 38 проведённых встреч.



В следующей игре подопечные Лаури Марьямяки сыграют в гостях с «Северсталью» (8 декабря), «Амур» в этот же день сыграет в Риге с местным «Динамо».