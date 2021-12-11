Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барбашёв рассказал, как ему играется с Тарасенко и Бучневичем

Барбашёв рассказал, как ему играется с Тарасенко и Бучневичем
Комментарии

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал, как ему играется с соотечественниками Владимиром Тарасенко и Павлом Бучневичем.

«Да, весело играть вместе с ними. В последнем матче у нас многое получалось. Мы провели действительно хорошую игру, много атаковали, у каждого из нас было достаточно моментов. Мы вполне могли забить больше голов, но удача от нас иногда отворачивалась. Я считаю, что наша тройка выглядит здорово, и мы получаем удовольствие от совместной игры», — приводит слова Барбашёва официальный сайт НХЛ на русском языке.

В нынешнем сезоне НХЛ Барбашёв принял участие в 26 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и сделал 9 результативных передач при коэффициенте полезности "+2".

«Без русских эта команда была бы нигде». «Сент-Луис» вытащили два дубля наших игроков «Без русских эта команда была бы нигде». «Сент-Луис» вытащили два дубля наших игроков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021