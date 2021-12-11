Барбашёв рассказал, как ему играется с Тарасенко и Бучневичем

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал, как ему играется с соотечественниками Владимиром Тарасенко и Павлом Бучневичем.

«Да, весело играть вместе с ними. В последнем матче у нас многое получалось. Мы провели действительно хорошую игру, много атаковали, у каждого из нас было достаточно моментов. Мы вполне могли забить больше голов, но удача от нас иногда отворачивалась. Я считаю, что наша тройка выглядит здорово, и мы получаем удовольствие от совместной игры», — приводит слова Барбашёва официальный сайт НХЛ на русском языке.

В нынешнем сезоне НХЛ Барбашёв принял участие в 26 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и сделал 9 результативных передач при коэффициенте полезности "+2".