«Флорида» в гостях обыграла «Аризону», Бобровский сделал 22 сейва

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Аризона Койотс» принимала «Флорида Пантерз». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Все голы в матче были забиты еще в первом периоде. У победителей отличились Патрик Хёрнквист (на 9-й минуте), Сэм Беннетт (9) и Сэм Райнхарт (19). Автором единственной шайбы хозяев стал Фил Кессел (16).
Ворота «Флориды» в этой встрече защищал россиянин Сергей Бобровский, отразивший 22 броска из 23. Также в составе гостей в матче принял участие российский нападающий Максим Мамин. В общей сложности он провел на льду около 11 минут, не сумев отметиться результативными действиями.
За «Аризону» в этом матче сыграл российский защитник Илья Любушкин. Он получил порядка 20 минут игрового времени, также не сумев отметиться результативными действиями.
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