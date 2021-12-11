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«Флорида» в гостях обыграла «Аризону», Бобровский сделал 22 сейва

«Флорида» в гостях обыграла «Аризону», Бобровский сделал 22 сейва
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Аризона Койотс» принимала «Флорида Пантерз». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Все голы в матче были забиты еще в первом периоде. У победителей отличились Патрик Хёрнквист (на 9-й минуте), Сэм Беннетт (9) и Сэм Райнхарт (19). Автором единственной шайбы хозяев стал Фил Кессел (16).

Ворота «Флориды» в этой встрече защищал россиянин Сергей Бобровский, отразивший 22 броска из 23. Также в составе гостей в матче принял участие российский нападающий Максим Мамин. В общей сложности он провел на льду около 11 минут, не сумев отметиться результативными действиями.

За «Аризону» в этом матче сыграл российский защитник Илья Любушкин. Он получил порядка 20 минут игрового времени, также не сумев отметиться результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Хёрнквист (Ломберг, Луостаринен) – 09:05' (5x5)   0:2 Беннетт (Райнхарт, Экблад) – 09:15' (5x5)   1:2 Кессел (Бойд, Хэйтон) – 16:53' (5x4)   1:3 Райнхарт (Хёрнквист, Юбердо) – 19:35' (5x4)
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