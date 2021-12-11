Перед игрой «Ванкувера» на лёд выехал Делориан в стиле машины времени из «Назад в будущее»

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Виннипег Джетс». Встреча проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена», сейчас в матче овертайм — 3:3.

Как отмечает пресс-служба «косаток» в «Твиттере», перед матчем на лёд выехал Делориан DMC-12, стилизованный под машину времени из культовой трилогии «Назад в будущее». Кроме того, водитель был одет так же, как главный герой Марти МакФлай — на нём тот же жакет.

«Погоди, Док. Ты хочешь сказать, что сделал машину времени… из Делориана?» — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Ванкувера». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.