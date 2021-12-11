Звезда «Нью-Джерси»: Кросби был нашим богом. Сид — лучший игрок нашего времени
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз поделился мнением о нападающем «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
«Сид был нашим богом. Я несколько раз встречался с ним. Мне повезло, потому что его агент Пэт Бриссон был другом нашей семьи. Я всегда очень нервничал. Кросби — лучший игрок нашего времени. Когда я рос и учился играть в хоккей, Сид был лучшим все эти годы. И сейчас я получаю огромное удовольствие, когда выхожу против него, могу с ним соревноваться. А когда я рос, у нас в доме была куча футболок с номером 87», — приводит слова 21-летнего Хьюза официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» 34-летний Кросби набрал 2 (0+2) очка.
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