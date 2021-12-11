Назаров — о Завгороднем: в Америке он немного скис, мы с ним сработаемся в «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров поделился мыслями о переходе нападающего Дмитрия Завгороднего на правах аренды из «Калгари Флэймз».



«Рад, что Дмитрий Завгородний вернулся в Россию. Это очень талантливый хоккеист, который раньше показывал феноменальные результаты. Парню всего 21 год, он должен расти и прогрессировать дальше. В Северной Америке Дмитрий немного скис, будем выводить его на прежний уровень и развивать как игрока. Думаю, что он рано уехал за океан. Мы с ним сработаемся и будем делать максимум возможного для побед нашей команды «Сочи», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, с декабря 2020 года хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге за «Стоктон Хит». Принял участие в 29 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи. В нынешнем сезоне 21-летний форвард сыграл за «Стоктон Хит» шесть встреч, но результативными действиями не отметился.