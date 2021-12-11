С. Зубов: с Ларионовым пообщаться не удалось. У нас здесь достаточно опыта и знаний

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов рассказал о работе в молодёжной сборной.
«Хотелось бы поблагодарить ФХР за доверие, а также тренерский штаб, персонал, ребят. Мы прошли три трёхдневных микроцикла, состояние команды удовлетворительное. Приятно видеть группу ребят, которые выходят, показывают характер и в играх, и на тренировках. Ребята все дерзкие, целеустремлённые. Хочется видеть ещё больше этого. Осталось пройти небольшой этап подготовки здесь, после чего будем выдвигаться в Канаду. Мы мастеровитые, у нас есть размер, все аспекты для успешного построения команды. Смотрим вперёд с оптимизмом, у нас есть цель. Осталось сфокусировать всё желание и настрой в правильном направлении и двигаться к цели»
С Игорем Ларионовым пообщаться не удалось. У нас здесь достаточно опыта и знаний для успешной подготовки команды к чемпионату», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 11 декабря 2021
-
16:14
-
16:08
-
16:04
-
15:58
-
15:57
-
15:54
-
15:51
-
15:42
-
15:34
-
15:04
-
14:51
-
14:34
-
14:11
-
14:07
-
13:49
-
13:26
-
13:13
-
12:43
-
12:31
-
12:22
-
12:17
-
11:47
-
11:18
-
11:00
-
10:46
-
10:25
-
10:15
-
09:52
-
09:27
-
09:12
-
09:00
-
08:48
-
08:36
-
07:47
-
07:44