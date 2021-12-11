С. Зубов: с Ларионовым пообщаться не удалось. У нас здесь достаточно опыта и знаний

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов рассказал о работе в молодёжной сборной.



«Хотелось бы поблагодарить ФХР за доверие, а также тренерский штаб, персонал, ребят. Мы прошли три трёхдневных микроцикла, состояние команды удовлетворительное. Приятно видеть группу ребят, которые выходят, показывают характер и в играх, и на тренировках. Ребята все дерзкие, целеустремлённые. Хочется видеть ещё больше этого. Осталось пройти небольшой этап подготовки здесь, после чего будем выдвигаться в Канаду. Мы мастеровитые, у нас есть размер, все аспекты для успешного построения команды. Смотрим вперёд с оптимизмом, у нас есть цель. Осталось сфокусировать всё желание и настрой в правильном направлении и двигаться к цели»



С Игорем Ларионовым пообщаться не удалось. У нас здесь достаточно опыта и знаний для успешной подготовки команды к чемпионату», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.