В НХЛ рассматривают вариант проведения Кубка мира вместо ОИ-2026
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Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о рассмотрении варианта провести Кубок мира вместо Олимпийских игр в 2026 году.
«Когда можно будет сделать передышку, мы хотим заняться Кубком мира. Может, провести его вместо Олимпиады, кто знает? Мы уже 20 месяцев находимся в ситуации, с которой раньше никто никогда не сталкивался, которая подкинула проблем, о которых никто никогда раньше не думал. Так что мы снова поняли, как важно быть гибким и маневренным. У нас эти качества есть, нам надо реагировать на вещи в режиме реального времени. Но я не люблю спекулировать, поэтому не хочу делать бескомпромиссные заявления по открытым вопросам. Будем решать вопросы по мере их появления», – цитирует Беттмэна The Star.
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