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Историк НХЛ: Овечкин — практически взрывной и бессмертный Морис Ришар

Историк НХЛ: Овечкин — практически взрывной и бессмертный Морис Ришар
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Легендарный хоккейный журналист, историк НХЛ 89-летний Стэн Фишлер ответил на вопрос о любимых действующих игроках, которые выступают в НХЛ.

«Коннор Макдэвид, потому что он лучший во многих смыслах по сравнению с другими игроками. Александр Овечкин, потому что он практически взрывной и бессмертный Морис Ришар. Мэтью Барзал, потому что у него зажигательное катание и владение шайбой. Адам Фокс, потому что он играет практически так же, как любимый в начале 1950-х годов еврейский защитник «Рейнджерс» Хай Баллер, который в дебютном сезоне попал во вторую сборную Всех звёзд. И Нико Хишир – за то, как он привносит лучшее от швейцарского хоккея в НХЛ. Многие критики не берут во внимание швейцарский стиль игры», – цитирует Фишлера ESPN.

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