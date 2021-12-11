Историк НХЛ: Овечкин — практически взрывной и бессмертный Морис Ришар

Легендарный хоккейный журналист, историк НХЛ 89-летний Стэн Фишлер ответил на вопрос о любимых действующих игроках, которые выступают в НХЛ.

«Коннор Макдэвид, потому что он лучший во многих смыслах по сравнению с другими игроками. Александр Овечкин, потому что он практически взрывной и бессмертный Морис Ришар. Мэтью Барзал, потому что у него зажигательное катание и владение шайбой. Адам Фокс, потому что он играет практически так же, как любимый в начале 1950-х годов еврейский защитник «Рейнджерс» Хай Баллер, который в дебютном сезоне попал во вторую сборную Всех звёзд. И Нико Хишир – за то, как он привносит лучшее от швейцарского хоккея в НХЛ. Многие критики не берут во внимание швейцарский стиль игры», – цитирует Фишлера ESPN.