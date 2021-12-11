Когда возраст не помеха. Как легендарные российские форварды играли в НХЛ после 35

Александр Овечкин блистательно играет в текущем сезоне, несмотря на то что ему уже 36. А как играли другие ветераны среди наших нападающих?

Александр Овечкин

Статистика в НХЛ после наступления 35 лет: в регулярках – 72 матча, 85 (44+41) очков, «+12»

В плей-офф – 5 матчей, 4 (2+2) очка, «-2»

Абсолютно роскошное начало сезона Александром Овечкиным в очередной раз заставило всю хоккейную общественность восхититься формой неувядающего российского ветерана, который даже в 36 лет продолжает штурмовать собственные и не только рекорды по результативности и показывает, что ему возраст не помеха. А как другие легендарные российские нападающие играли в НХЛ после наступления 35-летия?

Сергей Фёдоров

Статистика в НХЛ после наступления 35 лет: в регулярках – 260 матчей, 160 (52+108) очков, «-10»

В плей-офф – 21 матч, 13 (2+11) очков, «0»

Один из лучших центральных нападающих в истории мирового хоккея долгое время удерживал титул самого результативного россиянина в НХЛ и до сих пор является самым полезным. Хотя последние сезоны в лиге немного подпортили ему общий «плюс» — четыре из пяти заключительных регулярок Сергей Викторович закончил с «минусами». В целом это было объяснимо, ведь через год после завоевания третьего Кубка Стэнли он покинул «Детройт» и перешёл в «Анахайм» — команду, которая, поиграв за несколько месяцев до прихода Фёдорова в финале, в единственном полноценном сезоне прославленного россиянина на юго-западе США даже не попала в плей-офф.

35-летие Сергей Викторович встречал во время локаута, а вскоре после его завершения сменил солнечную Калифорнию на более тусклый Огайо, оказавшись в «Коламбусе». Но и там остался ненадолго и, также не почувствовав с «мундирами» вкуса кубковых баталий, оказался в столице, где передал опыт (и, как выяснится позже, полномочия лучшего российского бомбардира в НХЛ) Александру Овечкину. К слову, именно благодаря Фёдорову будущий преследователь Гретцки впервые познал антураж плей-офф. Опытнейший форвард, пополнивший состав «Кэпиталз» в конце сезона-2007/2008 забросил шайбу, выведшую «столичных» в постсезон, а через год также подарил им путёвку во второй раунд.

Александр Могильный

Статистика в НХЛ после наступления 35 лет: в регулярках – 56 матчей, 43 (15+28) очка, «+3»

В плей-офф – 13 матчей, 6 (2+4) очков, «-1»

Александр Великий 1.0, к сожалению, очень скоро после наступления 35-летия был вынужден завершить карьеру. Всему виной частые травмы, которые могли заставить его расстаться с профессиональным хоккеем несколькими годами ранее фактического окончания. Проблемы Александра Геннадьевича с бедром приобрели хронический характер и сильно повлияли на его снайперские успехи. Всего 20 голов за два последних сезона – от того Могильного, который в 1990-е был одной из главных угроз во всей лиге, не осталось и следа.

Матс Сундин помогает Алексадру Могильному покинуть лёд после травмы в матче Кубка Стэнли – 2002 Фото: Elsa/Getty Images

Заканчивал легендарный форвард уже в АХЛ – проблемы с появившимся в НХЛ потолком зарплат вынудили «Нью-Джерси» спустить Александра Геннадьевича в фарм-клуб. Такого статусного игрока вторая профессиональная лига Северной Америки ранее никогда не видела. Он провёл там всего 19 матчей, совершил 14 результативных действий и завершил карьеру по окончании сезона-2005/2006.

Сергей Макаров

Статистика в НХЛ после наступления 35 лет: в регулярках – 127 матчей, 92 (40+52) очка, «+5»

В плей-офф – 25 матчей, 16 (11+5) очков, «-1»

Сергей Михайлович довольно поздно дебютировал в НХЛ – в 31 год – и на протяжении четырёх лет зажигал в «Калгари». Но после 35 лет Макаров играл уже в «Сан-Хосе» — «огоньки» обменяли россиянина за мешок картошки (выбор в четвёртом раунде), и для «акул» это была лучшая сделка в их на тот момент краткосрочной истории. Вместе с соотечественником Игорем Ларионовым Сергей Михайлович впервые вывел «Шаркс» в плей-офф и сразу же сотворил главную сенсацию Кубка Стэнли – 1994.

Спустя ещё один год Макаров покинул и «Сан-Хосе», и НХЛ. Хотя есть уверенность, что он мог бы ударно провести ещё не один сезон в главной лиге мира.

Игорь Ларионов

Статистика в НХЛ после наступления 35 лет: в регулярках – 599 матчей, 402 (89+313) очка, «+87»

В плей-офф – 106 матчей, 59 (20+39) очков, «+18»

Профессор, напротив, после двух сезонов в Калифорнии и не думал заканчивать. В декабре 1995-го, когда ему исполнилось 35, он уже был в «Детройте», и именно там Игорь Николаевич провёл лучшие годы своей заокеанской карьеры. Ларионов отыграл более 700 (!!!) матчей в возрасте 35+ (и это только в НХЛ), завоевал три Кубка Стэнли, уместив в промежуток между вторым и третьим чемпионствами короткую командировку во «Флориду». При этом назвать его отбывающим номер ветераном не повернётся язык – Профессор был очень важным элементом как в легендарной Русской пятёрке, так и во всём «Детройте».

В 41 год Игорь Николаевич забросил важнейшую шайбу в финале Кубка Стэнли – в третьем овертайме третьего матча с «Каролиной» он мастерски разобрался с обороной «Харрикейнз» и Артуром Ирбе, находившимся на последнем рубеже «ураганов», и вывел «Ред Уингз» вперёд в серии, после чего «крылья» не отдали сопернику ни одного матча.

После ещё двух сезонов в НХЛ – одного в «Детройте» и одного в «Нью-Джерси» — Ларионов в 44 года провёл прощальный матч, но затем уехал на две игры в третий шведский дивизион, после чего завершил карьеру.

Алексей Ковалёв

Статистика в НХЛ после наступления 35 лет: в регулярках – 262 матча, 174 (68+106) очка, «-10»

В плей-офф – 23 матча, 16 (8+8) очков, «-6»

На момент наступления 35-летия Алексей Вячеславович проводил один из лучших с точки зрения личной статистики сезонов в карьере. 84 очка в регулярке-2007/2008 – результат лучше этого был достигнут им лишь на рубеже тысячелетий, когда совершил 95 голевых действий в «Питтсбурге». Но уже через год Ковалёв покидал «Монреаль» с небольшим скандалом – генеральный менеджер клуба после серии неудачных матчей АК-27 рассказал, что в таком нерезультативном Ковалёве «Канадиенс» не нуждаются, хотя и подчеркнул, что их общение оставалось нормальным.

Алексей Ковалёв празднует гол в ворота «Торонто» в январе 2009 года Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

Летом 2009 года Алексей Вячеславович покинул Квебек и переехал в соседнее Онтарио – в «Оттаву», — но ни там, ни затем в «Питтсбурге» и «Флориде» он уже не был так результативен, как прежде, и, установив рекорд среди россиян по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (1316), который держится и по сей день, покинул Северную Америку в 2013 году.

Павел Дацюк

Статистика в НХЛ после наступления 35 лет: в регулярках – 174 матча, 151 (59+92) очко, «+20».

В плей-офф – 17 матчей, 10 (6+4) очков, «0»

К 35 годам лучшие годы Волшебника в НХЛ были уже позади. Даже несмотря на то, что статистически Павел Валерьевич всё ещё был одним из лучших в команде, на протяжении трёх лет это не помогало «крыльям» преодолевать рубеж первого раунда плей-офф. На этом и закончились отношения Дацюка и КХЛ – в 2016-м он вернулся в Россию, где и зажигал в составах СКА и «Автомобилиста» на протяжении пяти сезонов. Похоже, что карьера великого Волшебника подошла к концу, хотя есть ощущение, что он мог бы играть ещё не один год.

Вячеслав Козлов

Статистика в НХЛ после наступления 35 лет: в регулярках – 219 матчей, 143 (51+92) очка, «-39»

В плей-офф – не играл

Последний из упоминаемых здесь членов Русской пятёрки так же, как и многие участники этого списка, в последние годы североамериканской карьеры тоже не боролся за Кубок Стэнли. Хотя о какой борьбе могла идти речь, когда Козлов играл в безнадёжной «Атланте», которая всего раз за время его пребывания в штате Джорджия (и вообще в истории) вышла в плей-офф и не выиграла ни одного матча.

Сам же Вячеслав Анатольевич стал вторым (после Ильи Ковальчука) по результативности в истории «пересмешников», в предпоследнем сезоне в Джорджии едва не повторив личный бомбардирский рекорд в НХЛ, набрав 76 очков (рекорд – 80).

Павел Буре

Статистика в НХЛ после наступления 35 лет: не играл

К сожалению, как Павел Владимирович выступал бы в статусе ветерана, мы так никогда и не узнаем. Карьера абсолютно выдающегося хоккеиста завершилась из-за хронических проблем с коленом – Буре доиграл всего до 32 лет и повесил коньки год спустя после полностью пропущенного сезона-2003/2004.

Алексей Яшин

Статистика в НХЛ после наступления 35 лет: не играл

Алексей Валерьевич тоже не доиграл в НХЛ до 35, и отчасти в этом тоже виновато колено. «Айлендерс», где Яшин на протяжении двух лет был капитаном, приняли решение отказаться от услуг россиянина и выкупить его контракт за четыре года до окончания.

По словам агента Марка Гандлера, россиянин был заинтересован в возвращении в «Оттаву», где он играл до переезда в Нью-Йорк, но «сенаторы» не выразили желания подписать опытного форварда, из-за чего Алексей Валерьевич вернулся в Россию, где провёл пять лет в «Локомотиве», СКА и ЦСКА.

Илья Ковальчук

Статистика в НХЛ после наступления 35 лет: в регулярках – 110 матчей, 60 (26+34) очков, «-30»

В плей-офф – 8 матчей, 1 (0+1) очко, «0»

Кто знает, какой бы выдалась карьера Ковальчука, если бы он не уехал в Россию в 2013 году. После пяти лет в СКА Илья Валерьевич вернулся в НХЛ в надежде пополнить коллекцию трофеев Кубком Стэнли, но ни в «Лос-Анджелесе», ни в «Монреале», ни в «Вашингтоне» ему не удалось этого сделать.

Илья Ковальчук в составе «Вашингтона» Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Пожалуй, самую ёмкую характеристику игре одного из лучших российских снайперов на закате карьеры в НХЛ дал бывший генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен: «Когда мы подписали Илью Ковальчука в 2020 году и он хорошо играл за нас, люди говорили, что мы должны продлить с ним контракт на три года. Мы все знали, что он хороший игрок, но его конец был близок. Если бы я послушал СМИ и болельщиков, я бы подписал его ещё на три года. Как я сказал, он был хорош за нас, но мы чувствовали, что его лучшие дни позади. Поэтому нужно было принять решение, даже если оно непопулярное, и двигаться дальше».