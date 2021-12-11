При заболевании коронавирусом на ОИ-2022 карантин будет длиться от 21 дня до пяти недель

Американский журналист Крис Джонстон рассказал в «Твиттере», что Ассоциация игроков НХЛ получила ковид-протокол Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине (Китай) в 2022 году.
По информации источника, в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил дизайн формы сборной России по хоккею, в которой команда выступит на Олимпиаде. За основу формы был взят тот же комплект, разработанный компанией Nike, который изначально планировался для участия в Играх-2018.
- 11 декабря 2021
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