При заболевании коронавирусом на ОИ-2022 карантин будет длиться от 21 дня до пяти недель

Американский журналист Крис Джонстон рассказал в «Твиттере», что Ассоциация игроков НХЛ получила ковид-протокол Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине (Китай) в 2022 году.

По информации источника, в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).



Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.



Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил дизайн формы сборной России по хоккею, в которой команда выступит на Олимпиаде. За основу формы был взят тот же комплект, разработанный компанией Nike, который изначально планировался для участия в Играх-2018.