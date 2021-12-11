Беттмэн: решение о поездке на Олимпиаду будут принимать игроки

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал, как лига будет принимать решение о допуске игроков на Олимпийские игры — 2022.

«В конечном итоге это будет решение игроков, если только мы совместно с Ассоциацией игроков НХЛ не договоримся об обратном», – цитирует Беттмэна TSN.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.



Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил дизайн формы сборной России по хоккею, в которой команда выступит на Олимпиаде. За основу формы был взят тот же комплект, разработанный компанией Nike, который изначально планировался для участия в Играх-2018.