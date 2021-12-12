Вратарь «Далласа» Бишоп завершил игровую карьеру

Американский вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп принял решение завершить карьеру из-за травмы колена, сообщает The Dallas Morning News со ссылкой на генерального менеджера команды Джима Нилла.
Последние 14 месяцев 35-летний хоккеист проходил реабилитацию после операции на мениске. С начала этого сезона Бишоп тренировался вместе с командой, а позже был направлен в АХЛ, чтобы набирать форму. В своём последнем матче в АХЛ вратарь пропустил 8 шайб.
«Он хотел сделать всё, чтобы вернуться. В конце концов, пройдя через весь процесс восстановления, он принял решение завершить карьеру», – сказал Джим Нилл.
В НХЛ Бен Бишоп провёл 413 матчей, последний из которых был во втором раунде плей-офф в сезоне 2019-2020. В 2008 году вратарь дебютировал в составе «Сент-Луис Блюз», также он выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Оттаву Сенаторз» и «Лос-Анджелес Кингз», а в 2017 году присоединился к «Далласу».
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