Сорокин провёл вторую игру подряд с не менее 30 сейвами и одержал 20-ю победу в НХЛ

Сегодня, 12 декабря, в Элмонте (США) на «Ю-Би-Эс-Арене» «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



Российский голкипер «Айлендерс»

Илья Сорокин совершил 30 сейвов – это вторая победа подряд с не менее 30 спасениями. Также эта победа стала для него 20-й в карьере.



Напомним, в текущем сезоне Сорокин провёл 17 игр и оформил три шат-аута.



Сейчас команда из Нью-Йорка занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 23 матчей.

Российский вратарь выступает в лиге второй сезон. В прошлом регулярном чемпионате он сыграл 22 матча и оформил три шат-аута, а в плей-офф провёл семь игр.