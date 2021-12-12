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Сорокин провёл вторую игру подряд с не менее 30 сейвами и одержал 20-ю победу в НХЛ

Сорокин провёл вторую игру подряд с не менее 30 сейвами и одержал 20-ю победу в НХЛ
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Сегодня, 12 декабря, в Элмонте (США) на «Ю-Би-Эс-Арене» «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский голкипер «Айлендерс»
Илья Сорокин совершил 30 сейвов – это вторая победа подряд с не менее 30 спасениями. Также эта победа стала для него 20-й в карьере.

Напомним, в текущем сезоне Сорокин провёл 17 игр и оформил три шат-аута.

Сейчас команда из Нью-Йорка занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 23 матчей.

Российский вратарь выступает в лиге второй сезон. В прошлом регулярном чемпионате он сыграл 22 матча и оформил три шат-аута, а в плей-офф провёл семь игр.

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