Руссо: Капризову поставили подножку в центре площадки, удаления нет. Такое не придумаешь
Поделиться
Американский журналист Майкл Руссо прокомментировал эпизод с падением форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова после подножки игрока «Лос-Анджелес Кингз» Филлипа Дано в матче регулярного чемпионата НХЛ. Судьи не усмотрели нарушение правил в этом моменте.
«Капризову поставили подножку в центре площадки, удаления нет. Такое не придумаешь. Скамейка «Миннесоты» сходит с ума. Сперджен общается с судьёй Казари во время рекламной паузы, но это не поможет», – написал Руссо в «Твиттере».
Напомним, что ранее – во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» – форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль сначала ударил Капризову между ног, затем ударил игрока об борт скамейки запасных. Тогда судьи также продолжили игру, не зафиксировав нарушение правил.
Комментарии
- 12 декабря 2021
-
10:30
-
10:20
-
10:13
-
10:07
-
09:34
-
09:31
-
09:16
-
09:04
-
09:00
-
08:54
-
08:43
-
08:27
-
08:14
-
06:53
-
06:34
-
06:27
-
06:09
-
05:59
-
05:51
-
05:30
-
04:45
-
03:42
-
02:11
- 11 декабря 2021
-
23:47
-
23:30
-
22:59
-
21:58
-
21:49
-
20:35
-
20:06
-
19:37
-
19:20
-
19:07
-
18:37
-
17:13
Партнерский контент