Руссо: Капризову поставили подножку в центре площадки, удаления нет. Такое не придумаешь

Американский журналист Майкл Руссо прокомментировал эпизод с падением форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова после подножки игрока «Лос-Анджелес Кингз» Филлипа Дано в матче регулярного чемпионата НХЛ. Судьи не усмотрели нарушение правил в этом моменте.

«Капризову поставили подножку в центре площадки, удаления нет. Такое не придумаешь. Скамейка «Миннесоты» сходит с ума. Сперджен общается с судьёй Казари во время рекламной паузы, но это не поможет», – написал Руссо в «Твиттере».

Напомним, что ранее – во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» – форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль сначала ударил Капризову между ног, затем ударил игрока об борт скамейки запасных. Тогда судьи также продолжили игру, не зафиксировав нарушение правил.