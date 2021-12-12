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«Красная Армия» одержала 23-ю победу подряд и установила рекорд МХЛ

«Красная Армия» одержала 23-ю победу подряд и установила рекорд МХЛ
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Сегодня, 12 декабря, в игре регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Красная Армия» в гостях победила «Амурских Тигров» (1:0). Эта победа стала 23-й подряд для армейцев.

Таким образом «Красная Армия» установила новый рекорд МХЛ по этому показателю. Предыдущее достижение принадлежало «СКА-1946», который в сезоне-2019/2020 одержал 22 победы.

У команды Рината Хасанова 73 очка в 41 игре, и она занимает первое место в Западной конференции. У ближайшего преследователя, петербургского «СКА-1946», 53 балла после 33 встреч.

Следующий матч «Красной Армии» против «Амурских Тигров» пройдёт 13 декабря в 12:00 мск.
Последнее поражение армейцы потерпели 14 октября в матче с Академией хоккея им. Михайлова.

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