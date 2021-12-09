«Красная Армия» повторила рекорд МХЛ по количеству победных матчей подряд

В рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Красная Армия» обыграла «Тайфун» со счётом 2:1 и повторила рекорд «СКА-1946» по количеству побед подряд.



Эта встреча стала для москвичей 22-й подряд, когда они выиграли. Такое же достижение добился «СКА-1946» в сезоне-2019/2020. Последнее поражение армейцы потерпели 14 октября в матче с Академией хоккея им. Михайлова.



Установить новый рекорд «Красная Армия» может 12 декабря. В этой встрече московская команда сыграет с «Амурскими Тиграми» в Хабаровске.

После 40 игр «Красная Армия» с 71 очками занимает первое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.