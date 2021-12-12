«Ак Барс» поднимет под своды арены свитер Дмитрия Балмина

12 декабря перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Северсталью» под своды «Татнефть Арены» поднимется свитер защитника Дмитрия Балмина, сообщает официальный сайт казанцев.
Балмин провёл в клубе 16 сезонов, выступая с 1995 по 2005 год. Экс-защитник завершил карьеру в 2008 году в «Нефтехимике».
В качестве тренера специалист работал в молодёжной команде казанцев – «Ирбисе» сначала в качестве старшего тренера (2014-2016), затем – в качестве главного (2016-2017). С 2018 года Балмин входит в тренерский штаб фарм-клуба «Барса», выступающего в Высшей хоккейной лиге.
Вместе с «Ак Барсмо» Балмин стал чемпионом России-1997/1998, серебряным призёром (1999/2000, 2001/2002), а также бронзовым (2003/2004). Также с казанцами он завоевал бронзовые медали Континентального Кубка-1999.
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