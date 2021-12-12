«Нефтехимик» прервал 6-матчевую серию из поражений, обыграв в гостях «Барыс»

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».



На 38-й минуте счёт открыл защитник гостей Михаил Сидоров, голевой пас на счету Марата Хайруллина и Евгения Митякина. На 48-й минуте удвоил преимущество «Нефтехимика» защитник Александр Севостьянов с передачи Эдуарда Гиматова.



На 51-й минуте единственную шайбу во встрече в составе «Барыса» забросил нападающий Якоб Берглунд, результативные баллы также набрали Олле Альсинг и Томаш Юрчо. Окончательный счёт установил за восемь секунд до окончания встречи форвард Денис Вихарев, отправив шайбу в пустые ворота.