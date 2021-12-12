Воробьёв стал вторым тренером «Магнитки» после Белоусова, одержавшим 200 побед в КХЛ
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Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».
Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв одержал с клубом 200-ю победу в рамках Континентальной хоккейной лиги в 330 проведённых матчах. Он стал вторым тренером в истории «Металлурга» после Валерия Белоусова, которому удалось подобное достижение.
Напомним, Воробьёв возглавлял «Металлург» с 2015 по 2017 год, затем вернувшись в 2019 году. Вместе с клубом 46-летний специалист становился обладателем Кубка Гагарина в 2016 году.
В текущем сезоне «Магнитка» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл после 39 встреч.
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