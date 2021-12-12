Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Сочи» поразил собственные ворота, когда команда играла на отложенном штрафе. Видео

Игрок «Сочи» поразил собственные ворота, когда команда играла на отложенном штрафе. Видео
Комментарии

В эти минуты в Сочи продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и череповецкой «Северсталью». На 17-й минуте второго периода гости ведут со счётом 4:2.

Курьёзный момент произошёл на 28-й минуте матча. Судьи зафиксировали отложенный штраф у хоккеистов «Северстали», после чего голкипер «Сочи» Магнус Хелльберг побежал меняться на полевого игрока. Форвард Никита Точицкий отдал передачу назад, не заметив того, что ворота остались пустыми, после чего шайба зашла в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что шайба была записана на форварда «Северстали» Давида Думбадзе. После гола в составе гостей за задержку клюшки соперника был удалён Никита Макеев.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021