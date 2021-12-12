Игрок «Сочи» поразил собственные ворота, когда команда играла на отложенном штрафе. Видео

В эти минуты в Сочи продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и череповецкой «Северсталью». На 17-й минуте второго периода гости ведут со счётом 4:2.
Курьёзный момент произошёл на 28-й минуте матча. Судьи зафиксировали отложенный штраф у хоккеистов «Северстали», после чего голкипер «Сочи» Магнус Хелльберг побежал меняться на полевого игрока. Форвард Никита Точицкий отдал передачу назад, не заметив того, что ворота остались пустыми, после чего шайба зашла в сетку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Отметим, что шайба была записана на форварда «Северстали» Давида Думбадзе. После гола в составе гостей за задержку клюшки соперника был удалён Никита Макеев.
- 12 декабря 2021
-
19:06
-
18:57
-
18:37
-
18:21
-
18:11
-
17:59
-
17:27
-
17:18
-
17:12
-
16:40
-
16:21
-
16:10
-
15:51
-
14:51
-
14:31
-
13:54
-
13:16
-
13:09
-
12:54
-
12:41
-
12:26
-
12:18
-
12:01
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:29
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:13
-
10:07
-
09:34