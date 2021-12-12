Игрок «Сочи» поразил собственные ворота, когда команда играла на отложенном штрафе. Видео

В эти минуты в Сочи продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и череповецкой «Северсталью». На 17-й минуте второго периода гости ведут со счётом 4:2.



Курьёзный момент произошёл на 28-й минуте матча. Судьи зафиксировали отложенный штраф у хоккеистов «Северстали», после чего голкипер «Сочи» Магнус Хелльберг побежал меняться на полевого игрока. Форвард Никита Точицкий отдал передачу назад, не заметив того, что ворота остались пустыми, после чего шайба зашла в сетку.

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Отметим, что шайба была записана на форварда «Северстали» Давида Думбадзе. После гола в составе гостей за задержку клюшки соперника был удалён Никита Макеев.