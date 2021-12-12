Алексей Кудашов прокомментировал первую в сезоне победу «Динамо» над СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА (2:1, бул.).
«Думаю, что была равная игра, поэтому и счёт такой получился. Неслучайно, что игра дошла до буллитов – где-то преимуществом владел СКА, где-то мы. Может показаться, что мы нанесли меньше бросков, но в первом периоде из 21 нашего броска до ворот долетели только пять.
СКА играл самоотверженно и не позволял нам много бросать. Игра дошла до буллитов, и мы их исполнили лучше», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Московский клуб ушёл на перерыв лидером Западной конференции, имея в своём активе 54 очка после 39 матчей.
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