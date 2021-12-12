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«Что-то невероятное. Это настоящее дерби, битва на льду». Лямся — о победе над «Ак Барсом»

«Что-то невероятное. Это настоящее дерби, битва на льду». Лямся — о победе над «Ак Барсом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Что-то невероятное. Это настоящее дерби, битва на льду. Сегодня ключевым моментом стала игра в неравных составах: забили в большинстве, выстояли в меньшинстве. Отмечу отдельно Метсолу, он здорово выручал команду. Сделал несколько важнейших сейвов. Все отдали полностью себя ради этой победы.

Стало легче после долгожданной победы над «Ак Барсом»? Большая и важная победа. Но мы хотим побеждать любого соперника. Ключевое то, в каком направлении команда двигается на протяжении всего сезона.

Удаление Хохрякова? Мне сложно было увидеть, эпизод был на дальней скамейке. Я знаю Петра Хохрякова, он отличный игрок и не хотел никому наносить травму. Почему Хафизуллин позволил себе получить дисциплинарный штраф в такой важный момент? Я могу понять первые две минуты штрафа, но вторые две минуты мне остались непонятными, – цитирует Лямся «Горобзор.ру».

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